خطير: حجز حلويات رمضانيّة مُعدّة بملوّنات منتهية الصلوحية..#خبر_عاجل

حجزت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، أمس الأربعاء، 30 كغ من الحلويات الرمضانية (الزلابية) ثبت استعمال ملوّنات غذائية منتهية الصلوحية في إعدادها، كما حجزت كمية من المشروبات الغازية غير الآمنة.

وأوضح المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، الدكتور ناصر المحمدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن فرق المراقبة كثّفت خلال النصف الثاني من شهر رمضان حملاتها التفقدية، خاصة بالمخابز ومحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات والمقاهي، بهدف التثبت من مدى احترامها لشروط السلامة الصحية وقواعد حفظ الصحة.

وبيّن المصدر ذاته أن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل عدة تجاوزات صحية، من بينها استعمال ملونات غذائية منتهية الصلوحية تنتمي إلى صنفي E104 وE124، وهما ملوّنان مسموح بهما في تونس لكنهما يشكلان خطرا على صحة المستهلك بعد انتهاء تاريخ صلوحيتهما ، كما أسفرت عن رصد إخلالات تتعلق بطريقة عرض الحلويات حيث تُعرض أحيانا تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف غير صحية معرضة للغبار والهواء، دون احترام شروط النظافة، علما أن الحلويات من المواد سريعة التعفّن والقابلة لإنتقال الجراثيم.

وأضاف المحمدي أن فرق الهيئة تؤمّن كذلك مراقبة يومية منتظمة لمختلف مسالك التوزيع، وقد تم في إطارها حجز مشروبات غازية تحتوي على المادة المحظورة E102 في تونس، إلى جانب حجز منتوجات غذائية أخرى من بينها خميرة كيميائية وعجين غذائي وعصائر، بسبب انتهاء تاريخ صلوحيتها، أو احتوائها على ملوّنات محظورة، أو لعدم احترام شروط حفظ الصحة.

وكشف المصدر ذاته أنّ فرق الهيئة حرّرت خلال الأسبوع الحالي من شهر رمضان 5 محاضر عدلية، ووجهت 12 إنذارا في حق المخالفين، بعد أن سجلت خلال الأسبوعين الأولين من شهر الصيام عددا مرتفعا من المخالفات.

وفي هذا الصدد، دعا المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين كافة المهنيين والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية إلى ضرورة الإلتزام الصارم بشروط السلامة الصحية، واستعمال مواد مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، حفاظا على صحة المستهلك وضمانا لجودة المنتجات المعروضة للإستهلاك.