عاجل/ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يفجرها ويتوعد ترامب: “لن نترككم حتى تدفعوا الثمن..”

وجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “إكس”، ردا على تصريحاته حول ضرورة إنهاء الحرب بسرعة.

وكتب لاريجاني: “عاد ترامب ليقول: “يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة”. لكن إشعال الحروب أمر سهل، بينما إنهاؤها لا يتم ببضع تغريدات”. وتوعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني باستمرار المواجهة حتى تحقيق شروط إيران، مضيفا: “لن نترككم حتى تعترفوا بخطئكم وتدفعوا ثمنه”.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن “النصر في إيران”، قائلا للصحفيين المرافقين له في طريق عودته إلى واشنطن “إنها مجرد مسألة وقت ولابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع”. وأشار ترامب إلى أن “الجيش يستطيع أن يضرب المنشآت الحيوية في إيران ولكن هذا سيحول دون إعادة بناء البلاد”، كما أضاف: “نعرف مكان الخلايا النائمة في إيران ونراقبها جميعا”.

وبدأت الأوساط الأمريكية تتداول الأحاديث حول تكلفة العمليات العسكرية، ووفقا لمسؤولين في وزارة الحرب أبلغوا أعضاء الكونغرس في جلسة إحاطة مغلقة، أن التقديرات تفيد بأن كلفة الأيام الـ6 الأولى من الحرب تجاوزت 11.3 مليار دولار.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتصاعد حدة التصريحات بين الجانبين.

“روسيا اليوم “