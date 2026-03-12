عاجل/ السعودية تعلن اعتراض 7 مسيرات في الربع الخالي وصاروخين باليستيين استهدفا قاعدة الأمير سلطان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، الخميس، اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

كما أفاد المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، وصاروخ باليستي آخر استهدف المنطقة الشرقية.

تأتي هذه العمليات الدفاعية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية.

هذا، وكانت السعودية أبلغت طهران أنها تفضل تسوية النزاع الإيراني الأمريكي بالطرق الدبلوماسية، لكنها سترد عسكريا إذا تكررت الهجمات الإيرانية على أراضيها أو منشآت الطاقة، وفق تقارير إعلامية.

وبحسب أربعة مصادر مطلعة، جاء هذا التحذير خلال مكالمة بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي قبل يومين من خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قدم فيه اعتذارا لدول الخليج المتضررة من الضربات الإيرانية.

