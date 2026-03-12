عاجل/ القضاء يقرر تأجيل النظر في هذه القضية..

أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، النظر في قضية أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) إلى يوم 26 مارس الجاري، بناء على طلب هيئة دفاع المتهم، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأوضح المصدر لـ”وات ” أن الحمادي مثل اليوم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من طرف قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية. وبيّن أن وقائع القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022.

كما ذكّر بأنه تم رفع الحصانة عن المتهم المذكور بموجب قرار رفع الحصانة الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022. وأكد أن المتهم حضر خلال جلسة اليوم وطلب محاموه التأخير لإعداد وسائل الدفاع، وأنه تقرر تأخير القضية إلى جلسة 26 مارس الجاري.