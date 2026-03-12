عاجل/ استهداف ناقلة نفط أمريكية في مياه الخليج بصاروخ..

بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثّق لحظة استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ بحري تابع للحرس الثوري في مياه الخليج، في تطور يعكس تصاعد التوتر العسكري في محيط مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري دعا السفن التجارية إلى الالتزام باللوائح البحرية الإيرانية لتجنّب التعرض للصواريخ، في إشارة إلى تشديد طهران إجراءاتها في الممرات المائية الإستراتيجية بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان إيران في 2 مارس الجاري إغلاق مضيق هرمز، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، فضلا عن صعود أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة.

ويُعَد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج.

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارجي من أن موانئ دول الخليج لن تكون آمنة إذا تعرضت موانئ بلاده لأي تهديد.