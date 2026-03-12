عاجل/ هذا اللاعب يعلن اعتزال اللعب مع المنتخب التونسي..

أعلن لاعب المنتخب التونسي نعيم السليتي اليوم الخميس 12 مارس 2026 اعتزاله اللعب دوليا وذلك عبر فيديو نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم.

وخاض نعيم السليتي 85 مباراة دولية مع المنتخب التونسي سجل خلالها 16 هدفا.

وقال السليتي (33 عاما) في الفيديو الذي وجهه إلى الجمهور التونسي “أردت أن أبلغكم أنني قررت وضع حد لمسيرتي الدولية. لقد حان الوقت، وأعتقد أنه يتعين الآن ترك المجال للجيل الجديد. تعلمون المكانة التي يحتلها المنتخب في قلبي، وقد عشت لحظات لا تنسى ستظل محفورة في الذاكرة إلى الأبد”.

وأضاف “أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع الأطراف المرتبطة بالمنتخب، وعلى رأسها الجامعة التونسية لكرة القدم التي منحتني فرصة تحقيق حلمي، وكل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي، إضافة إلى كامل الإطارين الفني والإداري وكل من تعاملت معهم، من رئيس الجامعة إلى حافظ الاثاث. أعتبركم جميعا إخوتي، فأنتم بالنسبة إلي سواء. كما أتوجه بالشكر إلى زملائي اللاعبين الذين تقاسمت معهم أوقاتا ستبقى راسخة في ذهني داخل الملعب وخارجه. صحيح أننا مررنا بفترات صعبة، لكننا بقينا إخوة، وهذا هو الأهم”.

وتابع قائلا “شكري أيضا إلى الشعب التونسي. لا أجد الكلمات للتعبير عن امتناني. لطالما تمنيت أن أهديكم لقبا كبيرا لكن للأسف لم نوفق في ذلك. أتمنى أن ينجح هذا الجيل الجديد في منحكم فرحة التتويج التي تستحقونها. إن حبكم واحترامكم وتقديركم يعني لي الكثير وبالنسبة إلي يساوي أكثر من لقب”.

وختم بالقول “أود أن أشكر كذلك عائلتي وأقاربي ووكيل أعمالي الذين ساندوني في كل الأوقات وخاصة أبي وأمي اللذين غرسا في المبادئ واحترام هذا البلد وهذا القميص”.