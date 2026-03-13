عاجل/ انفجارات قوية تهز طهران..

هزّت سلسلة انفجارات قوية على فترات متقاربة طهران، الجمعة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في إيران، وذلك في اليوم الـ14 من الحرب التي اندلعت بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

ووقعت هذه الانفجارات حوالى الساعة 10:00 (6:30 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تُعرف المواقع المستهدفة على الفور.

وشاهد صحفي في فرانس برس عمودين من الدخان الأسود يتصاعدان فوق شرق المدينة وشمالا، رغم انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأمطار.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالتا “تسنيم” و”فارس” أن انفجارات دوّت خلال الليل في مناطق عدة من العاصمة الإيرانية. وأفادت تسنيم بأن أقوى الانفجارات وقعت في جنوب طهران.

وأشارت “فارس” إلى أن “شدة الانفجارات كانت كبيرة لدرجة أن سكان المناطق (التي سمعت فيها الانفجارات) أبلغوا عن اهتزاز منازلهم. لم تُقدَّم تفاصيل أخرى حول حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة”.

سكاي نيوز