جمعية علوم الفلك: 20 مارس الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك

أفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أن أول أيام عيد الفطر سيكون فلكيايوم 20 مارس الجاري بالنّسبة للدّول الّتي تستوجب الرّؤية البصريّة أو المستأنسة بالحساب بثبوت استنارة قرص القمر أو الّتي أتمّت ثلاثين يوما من الشّهر

وأضافت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بلاغ لها، أن رصد هلال شوّال 1447 هجريّ سيكون ممكنا من وسط وغرب العالم الإسلاميّ سواء كان ذلك بالآلات البصريّة المزوّدة بمستشعرات الكترونيّة أو بالعين المجرّدة و بصعوبة بالغة من أقصى غرب القارّة الإفريقيّة مساء 19 مارس 2026.

ولفتت الى أن دخول شوّال 1447 هجريّ فلكيّا سيكون يوم 20 مارس 2026 و يوم 21 مارس 2026 في أقصى شرق القارّة الآسيويّة.

وأكدت الجمعية أن الإعلان الرّسميّ لموعد دخول الشّهر يكون من صلاحيّات سماحة مفتي الجمهوريّة التّونسيّة.