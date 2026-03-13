عاجل/ ترامب في أقوى تهديد عسكري جديد لطهران: “راقبوا ما سيحدث لهم اليوم..”

على وقع الحرب المستمرة بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، ووسط توعد قادة الدول الـ3 بمواصلة القتال، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا جديداً ضد طهران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيال اليوم الجمعة: “راقبوا ما سيحدث لهؤلاء المختلين اليوم”.

كما أضاف أن “البحرية الإيرانية انتهت، وقواتها الجوية لم تعد موجودة، وتم تدمير الصواريخ والطائرات المسيرة وكل شيء آخر، كما جرى محو قادتها من على وجه الأرض”.

إلى ذلك، كتب قائلاً: ” كانوا يقتلون الأبرياء في جميع أنحاء العالم منذ 47 عاما، والآن أنا، بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، أقتلهم”.

وكان ترامب أكد في تصريحات سابقة اليوم أن بلاده دمرت إيران تدميراً شاملاً، متحدثاً عن سحق صواريخها ومسيراتها، فضلاً عن أسطولها البحري.

في المقابل، هدد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بتدفيع كل من إسرائيل وأميركا الثمن. وكتب في منشور على إكس قائلاً:” عاد ترامب ليقول يجب أن ننتصر في هذه الحرب بسرعة.. لكن إشعال الحروب أمرٌ سهل، أمّا إنهاؤها فلا يتم ببضع تغريدات”.

“أنا الآن أقتلهم”

“إنهاء الحرب لا يتم بالتغريد”

“العربية.نت”