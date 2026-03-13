عاجل/ في ظل تواصل الحرب: رحلات جوية لاجلاء التونسيين العالقين بهذه الدولة الخليجية..

عاجل/ في أول رد له: ترامب يوجه هذه الرسالة الى خامنئي..

2026/03/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت سفارة تونس بالدوحة جدولة الخطوط القطرية لرحلة جوية مباشرة إلى تونس، يوم السبت 14 مارس 2026، لإجلاء المواطنين التونسيين العالقين بقطر.
وأوضحت السفارة، وفق بلاغ صادر عنها، أن الأولوية في هذه الرحلة تمنح للمواطنين الذين قدموا إلى قطر في إطار زيارات عائلية أو سياحية.

وأضافت أنه تمت كذلك جدولة رحلة ثانية للخطوط القطرية من تونس إلى الدوحة يوم 16 مارس 2026.

وكانت السفارة قد أفادت سابقا بأنه بإمكان المواطنين التونسيين العالقين التوجه إلى المعبر الحدودي “سلوى”، للحصول على تأشيرات عبور اضطرارية لدخول الأراضي السعودية والسفر إلى تونس أو وجهات إقامتهم.

وبيّنت أن هذا الإجراء يهم المواطنين الذين تقدموا بمطالب إلى السفارة إلى غاية تاريخ 9 مارس 2026 لتسهيل منحهم تأشيرات عبور بري إلى المملكة العربية السعودية.

