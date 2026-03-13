التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 %

تطوّر حجم التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 28 فيفري 2026، بنسبة 6.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، حسب بلاغ صادر، أمس الخميس، عن ديوان التونسيين بالخارج.

وبلغت قيمة هذه التحويلات خلال الفترة المذكورة، حسب المعطيات الإحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، المضمّنة في البلاغ، حوالي 1467.7 م.د مقابل 1375.5 م.د خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتبرز هذه المؤشرات النقدية، حسب البلاغ، الأهمية المتزايدة للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج باعتبارها أحد المصادر الأساسية لدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، كما أنها تساهم في تعزيز التوازنات المالية والاقتصادية، وفي توفير موارد مالية إضافية تساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية، وتحفيز الحركة داخل الأسواق الداخلية، فضلاً عن دعمها مستوى السيولة المالية.