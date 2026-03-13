عاجل/ هذه حصيلة ضحايا الطائرة الأمريكية التي تم استهدافها في العراق..

عاجل/ المقاومة الإسلامية في العراق تعلن اسقاط طائرة عسكرية أمريكية واستهداف أخرى..

2026/03/13

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة مقتل أربعة من أفراد الطاقم الستة لطائرة للتزود بالوقود التي تحطمت في غرب العراق، مشيرة إلى أن عمليات الانقاذ لا تزال مستمرة.

وكان خمسة من أفراد الطاقم على الأقل على متن الطائرة التي سقطت، وفق ما ذكر مسؤول أمريكي لشبكة CNN.

وقالت في بيان على منصة إكس “في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 ت غ) في 12 مارس، تحطمت طائرة تزويد وقود أميركية من طراز KC-135 في غرب العراق. وقد تأكدت وفاة أربعة من أفراد الطاقم الستة… بينما تتواصل جهود الإنقاذ”.

وكانت “المقاومة الإسلامية” في العراق قد أعلنت فجر اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة أمريكية من نوع “KC-135” واستهدفت أخرى في غرب العراق، مضيفة أن الطائرة الثانية “هبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو في إشارة إلى الكيان الصهيوني ، واستطاع طاقمها الهرب.

لكن القيادة المركزية الأميركية قالت إن الحادث “لم يكن بسبب نيران معادية أو نيران صديقة” “، وأنّ ملابساته ما تزال قيد التحقيق.

