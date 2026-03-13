عاجل/ سرقة مسيرات من قاعدة أميركية.. ومخاوف من “هجوم مفاجئ”..

عاجل/من بينهم هذا النائب السابق بالبرلمان: أحكام بالسجن بين 7 و11 سنة ضد هؤلاء..

عاجل/ طرح كامل الخطايا وسنة إمهال.. تفاصيل “قانون الإنقاذ” الجديد الذي ينتظره الآلاف: من هم المعنيون وكيف تستفيد..؟

عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق وديع الجريء..

عاجل/ العراق يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي 3 أيام إضافية..

2026/03/13 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران المدني لمدة ثلاثة أيام إضافية في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة.

وذكرت سلطة الطيران المدني، في بيان لها، أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وكذلك رحلات العبور عبر الأجواء العراقية.

وأكد البيان، أن الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الملاحة الجوية والمسافرين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة .

من جانبها حذرت الرئاسة العراقية، في بيان اليوم، من استهدف الأماكن الحيوية والمنشآت المدنية والمقرات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرة إلى تداعياته على الاستقرار الإقليمي.

وطالبت الرئاسة العراقية، في بيانها، بالوقف الفوري للتصعيد والتوجه نحو الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدة أنها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة.

