عاجل/ العراق يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي 3 أيام إضافية..

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران المدني لمدة ثلاثة أيام إضافية في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة.

وذكرت سلطة الطيران المدني، في بيان لها، أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وكذلك رحلات العبور عبر الأجواء العراقية.

وأكد البيان، أن الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الملاحة الجوية والمسافرين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة .

من جانبها حذرت الرئاسة العراقية، في بيان اليوم، من استهدف الأماكن الحيوية والمنشآت المدنية والمقرات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، مشيرة إلى تداعياته على الاستقرار الإقليمي.

وطالبت الرئاسة العراقية، في بيانها، بالوقف الفوري للتصعيد والتوجه نحو الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية، مؤكدة أنها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات القائمة.