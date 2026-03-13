عاجل/ سفارة تونس بالرياض تتلقى 235 طلب تأشيرة اضطرارية من تونسيين..

قال القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بالرياض، معز قارة علي، اليوم الجمعة، إن السفارة تلقت 235 طلب تأشيرة اضطرارية من تونسيين وأن الجانب السعودي قد تجاوب مع تلك الطلبات، مضيفا انه لا يوجد أي اشكاليات بالنسبة للمعتمرين.

وأضاف أن التونسيين غير المقيمين في المملكة السعودية يمكنهم التوجه بطلبات للسفارات التونسية بكل من البحرين والكويت وقطر والعراق، كما يمكن للمقيمين في دول الخليج المجاورة للمملكة تقديم مطالب للحصول على تأشيرة سياحية سواء عبر المنصة الالكترونية أو التوجه إلى سفارات السعودية في هذه الدول من أجل الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية.

من جهة، أخرى أشار الدبلوماسي التونسي إلى عدم وجود أي إشكال يتعلق بالمعتمرين التونسيين خاصة وأن رحلاتهم الجوية تتم عبر مطار جدة بشكل طبيعي وأن التنسيق مع مختلف وكالات الأسفار متواصل.

وفيما يخص المعتمرين العالقين، بيّن قارة علي، أنهم قدموا إلى السعودية عبر رحلات غير مباشرة عبر مطاري دبي وأبو ظبي (الامارات) وأن رحلاتهم ألغيت، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تجندت لتأمين عودتهم وأن 172 معتمرا تمكنوا من العودة إلى أرض الوطن.

وقال القائم بالأعمال بأن رحلات العمرة متواصلة من تونس وأن وكالات الأسفار تقوم بدورها.

وأشار أيضا إلى أن جميع التونسيين في مختلف ربوع المملكة العربية السعودية سواء المقيمين أوغير المقيمين والمعتمرين بخير وأن الوضع في السعودية آمن ومستقر.

وشهدت حركة الطيران في مطارات بعض دول الخليج العربي و الشرق الاوسط تعطلا جراء الاحداث العسكرية الجارية هناك منذ ايام .