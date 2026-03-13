عاجل/ هذا ما تقرر في حق المعتدين في حادثة رشق قطار بالحجارة..

أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديديّة التّونسيّة بأنه على إثر تعرّض أحد قطاراتها خلال السفرات الليليّة يوم 3 مارس الحالي إلى الرّشق بالحجارة بخط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض على مستوى محطة الطاهر صفر، صدر حكم قضائي ابتدائي حضوري بتاريخ 11 مارس 2026 يقضي بإيداع مرتكبي هذا الإعتداء بإحدى الإصلاحيّات لمدة ستة أشهر.

ويأتي ذلك على خلفية جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة على عربات الغير متواردتين والانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة وكان القصد منه ارتكاب جريمة بعد إعتبار جريمة احداث الهرج والتشويش مندمجة فيها.

ودعت الشركة المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامة والمساهمة في حماية الممتلكات العمومية وتأطير أفراد عائلاتهم من شبان وقصر حفاظا على هذه الممتلكات ودعما لضمان سير المرفق العمومي للنقل الحديدي.

يذكر أن الحادثة قد أسفرت عن تهشيم بلّور عديد العربات ونشر حالة من الهلع في صفوف المسافرين.