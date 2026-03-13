عاجل/ الحرس الثوري الايراني يعلن تنفيذ الهجوم الأكثر قوة على إسرائيل منذ بدء الحرب..

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة أنه أطلق صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل، بالتنسيق مع حزب الله اللبناني الذي تدعمه طهران.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن هذه العملية تأتي في إطار “يوم القدس” الذي تحييه إيران في الجمعة الأخير من رمضان.

وقال إنه ينفذ م ا وصفه بـ”الهجوم الأكثر قوة” على إسرائيل منذ بدء الحرب.

كما أضاف أنه هاجم اليوم سفن الأسطول الخامس الأميركي والحاملة “لينكولن”.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد هجوم صاروخي جديد من إيران، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ.

وقال في بيان إن الجيش “رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية”، مؤكداً أن منظومات الدفاع تتعامل مع التهديد.

ودوت صفارات الإنذار مجدداً في مناطق وسط إسرائيل، فيما أفاد مراسل وكالة “تاس” بسماع صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب ودوي انفجارات في أجواء المدينة.

إصابات وسط إسرائيل

من جهتها، أفادت مراسلة “العربية/الحدث” بوقوع إصابات في مناطق بوسط إسرائيل بعد الاستهداف الصاروخي الإيراني، فيما أكد الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابات جراء الهجوم.

كما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس” بسماع دوي انفجارات في تل أبيب بعد انطلاق صفارات الإنذار، عقب تحذير الجيش الإسرائيلي من إطلاق صواريخ من إيران، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ.

