عاجل/ صاروخ إيراني ثالث بالأجواء التركية.. وأردغان يتوعد..

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن تجنب الانخراط في الحرب في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى لبلده، متعهدا بعدم الانجرار وراء “الاستفزازات” بعد اعتراض حلف شمال الأطلسي (الناتو) صاروخا ثالثا أُطلق من إيران.

وقال أردوغان “نتصرف بحذر شديد ضد المؤامرات والفخاخ والاستفزازات التي تسعى لجر بلادنا إلى الحرب”، متعهدا برد “مناسب ومتزن”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق الجمعة أن قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) أسقطت صاروخا بالستيا إيرانيا في المجال الجوي التركي، في ثالث حادثة من نوعها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان للوزارة: “تم تحييد ذخيرة بالستية أطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط”.

وقبل ساعات من الإعلان عن الاعتراض، دوّت صافرات الإنذار في قاعدة إنجرليك الجوية قرب مدينة أضنة جنوب شرقي البلاد، وهي قاعدة رئيسية لحلف الناتو تتمركز فيها قوات أميركية.