خطير/ الكشف شبكة تقتنص الأرقام السرية لبطاقات بنكية لحرفاء في محطة البنزين..#خبر_عاجل

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس، بعد عمل إستعلامي وميداني دقيق، من إماطة اللثام عن شبكة متكونة من 5 أشخاص، مختصة في قرصنة البطاقات البنكية وسرقة الأرصدة المالية لعدد هام من حرفاء إحدى محطات التزود بالوقود بجهة صفاقس.

ووفق المعطيات الاولية، يتولى أحد العاملين بالمحطة تصوير البطاقات البنكية للحرفاء، أثناء عمليات التزود بالوقود عن طريق خدمة الدفع الٱلي، واستراق النظر لهم أثناء رقنهم لأرقامهم السرية، ليتولى بعدها بقية أطراف هذه الشبكة إستغلال تلك المعطيات للاستيلاء على أموال الحرفاء، وتبييضها باستعمال طرق وتطبيقات مختلفة، منها الاتجار في العملات الرقمية، التي ناهز حجم معاملاتهم فيها 300 ألف دينار، وفق ما علمت به موزاييك.

كما أسفرت العمليات الميدانية عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ45 ألف دينار وسيارة وهواتف جوالة وأجهزة إلكترونية.

وتمت هذه العملية تحت إشراف النيابة العمومية التي أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق المشتبه بهم ضمن هذه الشبكة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.