عاجل/ هذه حقيقة تفاوض ايطاليا مع ايران لضمان مرور آمن لسفنها بمضيق هرمز..

عاجل/ استقالات واعفاءات بالجملة صلب وزارة العدل..

عاجل/ مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن في مضيق هرمز..

عاجل/ ينشط بين هاتين الولايتين وبلد مجاور: تفاصيل الإطاحة بوفاق لترويج المخدرات..

عاجل/ أول رد من أمين عام حزب الله على التهديدات الإسرائيلية باغتياله..

2026/03/13

قال ​الأمين ​العام لجماعة ‌حزب ‌الله اللبنانية ‌نعيم قاسم في كلمة اليوم الجمعة 13 مارس 2026 إن ​التهديدات الإسرائيلية باغتياله لا ⁠قيمة لها.

وأضاف نعيم قاسم “لقد أعددنا أنفسنا ⁠لمواجهة طويلة وسيفاجأون في الميدان”، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز”.

وسبق أن هدد وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان، الجمعة، بأن يدفع ثمناً متزايداً من الدمار بسبب هجمات «حزب الله» على الدولة العبرية.

وحذّر الحكومة اللبنانية من أنها ستواجه دماراً إضافياً وخسارة أراضٍ، إلى أن تحقق التزامها الأساسي بنزع سلاح (حزب الله)»، وفق ما نقلته ”وكالة الأنباء الفرنسية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn