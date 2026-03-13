عاجل/ أول رد من أمين عام حزب الله على التهديدات الإسرائيلية باغتياله..

قال ​الأمين ​العام لجماعة ‌حزب ‌الله اللبنانية ‌نعيم قاسم في كلمة اليوم الجمعة 13 مارس 2026 إن ​التهديدات الإسرائيلية باغتياله لا ⁠قيمة لها.

وأضاف نعيم قاسم “لقد أعددنا أنفسنا ⁠لمواجهة طويلة وسيفاجأون في الميدان”، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز”.

وسبق أن هدد وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لبنان، الجمعة، بأن يدفع ثمناً متزايداً من الدمار بسبب هجمات «حزب الله» على الدولة العبرية.

وحذّر الحكومة اللبنانية من أنها ستواجه دماراً إضافياً وخسارة أراضٍ، إلى أن تحقق التزامها الأساسي بنزع سلاح (حزب الله)»، وفق ما نقلته ”وكالة الأنباء الفرنسية”.