عاجل/ “ثمن الوشاية بمجتبئ خامنئي”.. واشنطن ترصد هذا المبلغ الضخم لمن يكسر جدار السرية حول المرشد الأعلى..

أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لخدمة الأمن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تتعلق بعدد من القيادات الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني.

وقال البرنامج إن هؤلاء الأفراد يقودون ويديرون عناصر مختلفة من الحرس الثوري الإيراني، الذي يتهمه بتنظيم وتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية حول العالم.

ودعا البرنامج أي شخص يملك معلومات عن هؤلاء القادة أو عن فروع الحرس الثوري المختلفة إلى إرسالها عبر منصة الإبلاغ السرية المعتمدة على شبكة “تور” أو عبر تطبيق “سيغنال”، مشيراً إلى أن المعلومات المقدمة قد تجعل صاحبها مؤهلاً للحصول على مكافأة مالية وإمكانية إعادة التوطين.

وبحسب الإعلان، تشمل القائمة عدداً من الشخصيات المرتبطة بالحرس الثوري ومؤسسات أمنية إيرانية، من بينهم: مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى الإيراني، وعلي أصغر حجازي نائب رئيس مكتب المرشد الأعلى، ويحيى رحيم صفوي مستشار عسكري بارز للمرشد الأعلى، وعلي لاريجاني مستشار للمرشد الأعلى وأمين سابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وإسماعيل خطيب وزير الاستخبارات والأمن الإيراني، وإسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني.

كما أشار الإعلان إلى مناصب أخرى ضمن القائمة، بينها أمين مجلس الدفاع، ومستشار للمرشد الأعلى، ورئيس المكتب العسكري للمرشد، وقائد في الحرس الثوري.

ودعا البرنامج من يملك معلومات إلى التواصل عبر قنواته الرسمية، بما في ذلك الحساب على منصة إكس (تويتر سابقاً) @RFJ_USA أو عبر الرقم الدولي المخصص لتلقي البلاغات.

ويعد برنامج “مكافآت من أجل العدالة” مبادرة تديرها وزارة الخارجية الأميركية لتقديم مكافآت مالية، مقابل معلومات تساعد في مكافحة ما تصفه واشنطن بالإرهاب والتهديدات الأمنية الدولية.

“العربية.نت”