السعودية تعلن اعتراض وتدمير 6 مسيرات في المنطقة الشرقية..#خبر_عاجل

تصدت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الجمعة، لست طائرات مسيرة في هجوم إيراني جديد استهدف الأراضي السعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها تركي المالكي أنه “‏‏تم اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية”.

وبهذا الاعتداء، ارتفع عدد المسيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 269 مسيرة بالإضافة إلى 30 صاروخا منها 23 صاروخا باليستيا وسبعة صواريخ من نوع (كروز).

وإلى جانب العربية السعودية، تتعرض عدة دول عربية أخرى لاعتداءات إيرانية بالمسيرات والصواريخ تستهدف مواقع ومنشآت منذ بدء الهجوم الأمريكي-الصهيوني على إيران.