سوق السيارات في تونس تسجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 7.5 بالمائة..

شهدت سوق السيارات في تونس حركية إيجابية خلال شهري جانفي فيفري 2026، إذ سجلت المبيعات الإجمالية نمواً بنسبة 7.54 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ليتجاوز إجمالي السيارات المروّجة 880 8 عربة، وذلك وفقاً لبيانات إحصائية حديثة حصلت عليها “وات” من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السّيارات باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

هيمنة العلامات الآسيوية

اظهرت بيانات الغرفة أنّ العلامات الآسيوية هيمنت على سوق السّيارات في تونس من طرف وكلاء البيع المعتمدين.

ومن ضمن الخمس العلامات في الترتيب العام لحركة البيع حازت أربع علامات آسيوية (كورية جنوبية ويابانية) على المراتب الاربع الاولى بين 571 و 1117 سيارة تم ترويجها في السوق.

علامة يابانية تهيمن على سوق الشاحنات الخفيفة

وفي صنف العربات النفعية والشاحنات الخفيفة حافظت احدى اهم العلامات اليابانية على ريادتها المطلقة بحصة سوقية تجاوزت 31 بالمائة.

وقد سجلت مبيعات هذه العلامة ارتفاعاً قياسياً بنسبة 208 % مقارنة بالسنة الفارطة، مما يعكس طلباً متزايداً من الفاعلين الاقتصاديين على الشاحنات الخفيفة، بينما جاءت علامة فرنسية في المرتبة الثانية.