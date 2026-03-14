عاجل/ إيران تهدد بالهجوم على البنية التحتية للنفط التعاونة مع للولايات المتحدة في المنطقة..

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية أعلنت اليوم السبت أن أي هجوم على البنية التحتية النفطية والطاقة في إيران سيؤدي إلى شن هجمات على البنية التحتية للطاقة المملوكة لشركات النفط المتعاونة مع الولايات المتحدة في المنطقة.
وجاء هذا التحذير بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دمرت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الرئيسي في إيران. وتعد الجزيرة محطة تصدير لـنحو 90 بالمائة من شحنات النفط الإيرانية.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة شنت أمس الجمعة هجوما على أهداف عسكرية في جزيرة خرج، مهددا بضرب البنية التحتية النفطية في الجزيرة إذا واصلت إيران عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.