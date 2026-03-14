عاجل/ إيران تهدد بالهجوم على البنية التحتية للنفط التعاونة مع للولايات المتحدة في المنطقة..

2026/03/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ذكرت ​وسائل إعلام إيرانية أن ‌القوات ‌المسلحة ‌الإيرانية أعلنت اليوم السبت ⁠أن أي هجوم على البنية ​التحتية النفطية والطاقة ⁠في إيران سيؤدي إلى ⁠شن هجمات على البنية التحتية للطاقة المملوكة لشركات النفط المتعاونة مع الولايات ​المتحدة في المنطقة.

وجاء هذا التحذير ‌بعد أن أعلن الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ‌ترامب أن الولايات المتحدة دمرت أهدافا عسكرية في جزيرة خرج، مركز النفط الرئيسي في ‌إيران. وتعد الجزيرة ⁠محطة تصدير لـنحو 90 بالمائة من شحنات ‌النفط الإيرانية.

وقال ترامب إن ​الولايات المتحدة شنت أمس الجمعة هجوما على أهداف عسكرية في جزيرة ‌خرج، مهددا بضرب البنية التحتية النفطية في الجزيرة إذا واصلت إيران عرقلة حركة الملاحة عبر ‌مضيق هرمز.

