تراجع في مبيعات السيارات الشعبية..

اظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، تراجع نسق بيع السيارات الشعبية من طرف الوكلاء المعتمدين بشكل طفيف من 1149 سيارة شعبية في شهري جانفي وفيفري من السنة الفارطة إلى 1103 سيارات خلال شهري جانفي- فيفري 2026.

وتداول على بيع هذا الصنف من السيارات سبع وكلاء بيع معتمدون جلهم سيارات آسيوية مع الإشارة إلى ان علامة أوروبية هي التي حازت المركز الاول منذ بداية في ترويج السيارات الشعبية .

وبخصوص معدل الاسعار المتداولة لهذه السيارات فقد بلغ ادناها 30 الف دينار واقصاها 34.8 الف دينار

وتؤكد إحصائيات شهر فيفري 2026 استمرار تنامي العلامات الآسيوية، وخاصة الصينية معدلات نمو ثلاثية الأرقام، مما يشير إلى تغير في توجهات المستهلك التونسي نحو خيارات تكنولوجية بديلة وبأسعار تنافسية.