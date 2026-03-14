“الترجي والأهلي”.. نهائي مبكر في رادس! هل تنجح ”المكشخة” في حسم العبور قبل مواقعة الإياب..؟

يلاقي الترجي الرياضي التونسي غدا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس في سهرة رمضانية انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا النادي الأهلي المصري لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية لكرة القدم برغبة كسب أسبقية مريحة تمكنه من خوض لقاء الإياب بعد أسبوع في القاهرة دون حضور جمهور في ظروف مريحة على درب سعيه نحو استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنة 2019.

ويعول الترجي الرياضي على الدعم الكبير لجماهيره إلى جانب جاهزية لاعبيه ولا سيما العناصر الأجنبية التي أثبتت على امتداد الموسم قدرتها على تقديم إضافة نوعية في مختلف الخطوط خاصة في وسط الميدان والهجوم. ويستعيد فريق باب سويقة في هذه المواجهة خدمات متوسط ميدانه البرازيلي يان ساس الذي تماثل للشفاء من مخلفات الاصابة العضلية وهو ما سيمنح الإطار الفني مزيدا من الخيارات على مستوى التنشيط الهجومي في ظل تواجد الثلاثي المتألق في الفترة الأخيرة المتكون من الجزائري كسيلة بوعالية والبوركيني جاك ديارا والمالي أبوبكر دياكيتي. كما يبرز الفرنسي فلوريان دانهو كأحد الخيارات الممكنة في التشكيلة الأساسية بالنظر إلى بنيته الجسمانية القوية التي تجعله نقطة ارتكاز هامة في الخط الأمامي.

وينتظر أحباء “الأحمر والأصفر” من المدرب الفرنسي باتريس بوميل الدفع بتشكيلة متوازنة وتنافسية وعلى قدر كبير من الفاعلية لحسم الفصل الأول من هذا الحوار أمام الأهلي المصري الذي رغم تراجع نتائجه في البطولة المحلية في الآونة الأخيرة إلا أنه يبقى فريقا صعب المراس ويمتلك خبرة كبيرة في البطولة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها ب12 لقبا.

ويتعين على زملاء محمد أمين بن حميدة افتكاك معركة وسط الميدان وتسليط الضغط العالي على المنافس لإرغامه على ارتكاب الأخطاء في مناطقه من أجل بلوغ مرمى الحارس محمد الشناوي سواء عبر الكرات الثابتة أو البناء الهجومي مع عدم التغافل على تحصين الدفاع الذي سيقوده في ظل غياب ياسين مرياح بداعي الإصابة الثنائي حمزة الجلاصي والجزائري محمد أمين توغاي لتفادي قبول أي هدف من شأنه أن يعقد المهمة إيابا.

ويدخل الترجي الرياضي المواجهة مدفوعا بزخم إيجابي بعد سلسلة من النتائج الطيبة في مبارياته الخمس الأخيرة حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلا واحدا عزز بها صدارته للبطولة غير أنه يبقى مطالبا مع ذلك بالتحلي بالتركيز الكامل اعتبارا لقيمة المنافس الذي شكل في أكثر من مناسبة عقبة صعبة أمام الترجي في منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

وينتظر أن يعتمد الأهلي المصري تحت قيادة مدربه الدنماركي جيس ثورب على مقاربة تكتيكية حذرة مع التعويل على الهجمات المرتدة خاصة وأن الفريق يملك عناصر هجومية قادرة على صنع الفارق على غرار إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومروان عثمان ومحمود حسن تريزيغيه. كما سيحاول في مستهل المباراة احتواء حماس جماهير الترجي قبل السعي مع مرور الوقت إلى استثمار هذا الضغط لصالحه بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تحفظ حظوظه في الترشح وتتيح له مصالحة جمهوره بعد الهزيمة الأخيرة في منافسات البطولة المحلية أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-2 مما جعله يتراجع إلى المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز.

وتميل الكفة في تاريخ المواجهات المباشرة ضمن رابطة أبطال إفريقيا لفائدة الأهلي الذي حقق في 24 مباراة الفوز في 11 مرة مقابل 4 انتصارات للترجي بينما انتهت 9 مقابلات بالتعادل. وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في نهائي نسخة 2024 عندما حسم الأهلي اللقب بعد تعادل سلبي ذهابا في رادس قبل أن يفوز إيابا في القاهرة بنتيجة 1-صفر.

في المقابل، يبقى أبرز انتصار للترجي على الأهلي في نهائي نسخة 2018 عندما فاز إيابا في رادس بثلاثية نظيفة ليقلب تأخره ذهابا في القاهرة 1-3 ويتوج بلقبه الثالث في المسابقة قبل أن يواصل تألقه ويحتفظ باللقب في النسخة الموالية على حساب الوداد الرياضي المغربي.

وسيدير المباراة الحكم السنغالي عيسى سي في حين تم تعيين الموريسي أحمد امتياز هيرال والأنغولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس لإدارة غرفة “الفار”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجوائز المالية لنسخة هذا العام تعد الأعلى على الإطلاق، إذ سيحصل البطل على نحو 6 ملايين دولار.