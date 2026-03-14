عاجل/ تفاصيل جديدة عن هجوم الكنيس اليهودي..وهذه جنسية منفذ العملية..

كشفت مسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، أمس الجمعة، أن المشتبه به في محاولة اقتحام كنيس يهودي بمركبته وإضرام النار فيه بإحدى ضواحي ديترويت في ولاية ميشيغن، توفي متأثراً بإصابة بطلق ناري ألحقه بنفسه في رأسه.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المهاجم، وهو أيمن محمد غزالي (42 عاماً) المولود في لبنان، فقد أخيراً أفراداً من عائلته بغارة إسرائيلية في لبنان خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

لكن جينيفر رونيان، العميلة الخاصة المكلفة مكتب ديترويت الميداني التابع للوكالة الفدرالية، قالت خلال مؤتمر صحافي إنه سيكون من “غير المسؤول التكهن” في هذه المرحلة حول دافع الهجوم الذي وقع يوم الخميس.

كما أضافت أن غزالي “ليس لديه سجل جنائي سابق ولا أسلحة مسجلة”، وفق فرانس برس.

كذلك أشارت رونيان إلى أن “مكتب التحقيقات الفدرالي ليس لديه أي مؤشر على أن هذا الهجوم مرتبط بإطلاق النار الذي وقع بجامعة أولد دومينيون في فرجينيا” الخميس والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

فيما بينت أن غزالي قاد شاحنته من طراز “فورد إف 150” باتجاه الكنيس اليهودي ودخل أحد الممرات حيث أطلق حراس الأمن النار، ما تسبب في اشتعال النيران بحجرة محرك السيارة.

كما أوضحت أنه “في مرحلة ما أثناء تبادل إطلاق النار، أصيب غزالي برصاصة في رأسه أطلقها على نفسه”.

إلى ذلك أردفت أن المحققين عثروا لاحقاً على “كميات كبيرة من المفرقعات التجارية وعبوات تحتوي على سائل قابل للاشتعال نعتقد أنه بنزين”.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أسفرت غارة جوية إسرائيلية في لبنان يوم 5 مارس (آذار) عن مقتل شقيق غزالي، إبراهيم وطفليه الصغيرين، إضافة لشقيقه الآخر قاسم.

فيما حضر غزالي مراسم تأبين أفراد عائلته الذين قُتلوا، في ديربورن القريبة بولاية ميشيغن، إلى جانب أفراد آخرين من الأسرة والمعزين، وعدد كبير منهم من بلدة مشغرة اللبنانية، وفقاً لصحيفة “ذي تايمز”.

وأظهرت ملفات فدرالية أن غزالي جاء إلى ديترويت عام 2011 بالتأشيرة التي تمنح لأزواج المواطنين الأميركيين، وقد أصبح مواطناً أميركياً في 2016.

بينما انفصل الأب لقاصرَين، عن زوجته وهي صيدلانية، عام 2024، وكان يعمل نادلاً في الفترة الأخيرة، على ما أوردت “ذي تايمز”.

أتى ذلك الهجوم وسط إجراءات أمنية مشددة في أنحاء الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل أسبوعين.

