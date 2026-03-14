عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي..تقلبات منتظرة..

يتميز الوضع الجوي بداية من آخر نهار اليوم السبت 14 مارس 2026 بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل تدريجيا أثناء الليل بقية الجهات وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات بنزرت وباجة وجندوبة

وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

ومن المنتظر تواصل نزول الأمطار خلال يوم الغد الأحد 15 مارس 2026 بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة آخر الليل بالشمال الغربي مع انخفاض في الحرارة يكون ملحوظا خاصة بالجهات الغربية مع إمكانية تساقط بعض الثلوج ليلا بالمناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 1000 متر.

كما يبقى الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية يوم الاثنين 16 مارس 2026 بأغلب الجهات وتكون بكميات محليا هامة بالشمال.