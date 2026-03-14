عاجل/ موجة إجلاء دولية من الشرق الأوسط…

يشهد الشرق الأوسط موجة واسعة من عمليات الإجلاء في ظل تصاعد حدة التوتر في المنطقة، حيث تسارع دول عدة إلى إجلاء مواطنيها العالقين هناك.

وكشف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، أرمان إيسيتوف، عن نجاح بلاده في إجلاء أكثر من 9 آلاف مواطن من مناطق العمليات العسكرية بينهم سياح وحجاج ورجال أعمال وجدوا أنفسهم في قلب الأزمة.

وأشار إيسيتوف إلى أن العملية جرت في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وأنها لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

وعلى المسار الياباني، أتمّت طوكيو سادس رحلاتها المستأجرة بوصول 222 شخصا إلى مطار ناريتا الدولي قادمين من الرياض، ليرتفع إجمالي الأفراد الذين تم إجاؤهم عبر هذه الرحلات إلى 1104 أشخاص من جنسيات يابانية وذوي إقامة، قدموا من العراق والكويت والبحرين وقطر والسعودية.

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستوقف مؤقتا منظومة الإجلاء بالرحلات المستأجرة، في ضوء استئناف حركة الطيران التجاري تدريجيا في المنطقة.

وفي المشهد ذاته، نظّمت وكالة رعاية العمال الفلبينيين في الخارج رحلة طيران خاصة من الرياض إلى مانيلا، أقلّت 341 عاملا عالقا في كل من السعودية والكويت والبحرين، فيما تضطلع الجهات الحكومية الفلبينية بمهمة تيسير عبور العمال القادمين من البحرين والكويت عبر المنافذ البرية للوصول إلى نقطة التجمع في الرياض.

وقد تزامنت هذه العمليات مع قرار عدد من دول الخليج تعليق رحلاتها الجوية كليا أو جزئيا، في أعقاب الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، التي جاءت ردا على العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد الأراضي الإيرانية.

وكالات