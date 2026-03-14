للمرة الثانية استهداف قنصلية الامارات في هذه الدولة..#خبر_عاجل

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت 14 مارس 2026 إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بطائرة مسيّرة للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أدّى إلى إصابة عنصرين من الأمن وخلف أضرارا في المبنى، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضرارًا في مبنى القنصلية”.

وفيما لم يُذكر مصدر انطلاق المسيّرة، أورد البيان أن الإمارات “طلبت من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق التحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

