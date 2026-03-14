وزارة الصحة تفتح مناظرات هامة..#خبر_عاجل

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 29 بتاريخ 13 مارس الجاري، 3 قرارات مشتركة بين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تقضي بفتح مناظرات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في اختصاصات الطب وطب الأسنان والصيدلة بعدد من كليات الطب والمؤسسات الجامعية الصحية.

ويقضي القرار الأول بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس، على أن تنطلق المناظرة يوم 28 أفريل 2026 والأيام الموالية.

ووفق القرار، تم ضبط الخطط المفتوحة للانتداب لفائدة المخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية بكل كلية، حيث خُصصت 98 خطة لكلية الطب بتونس، و61 خطة لكلية الطب بسوسة، و56 خطة لكلية الطب بالمنستير، إضافة إلى 55 خطة بكلية الطب بصفاقس، وذلك في مختلف الاختصاصات الطبية.

كما تشمل هذه المناظرة فتح 32 خطة لفائدة حاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في اختصاصات مختلفة. ويمكن أن يشارك في هذه المناظرة الأطباء المدنيون المنتدبون لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسلك الطبي العسكري، وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة للوزارة. وقد حُدد تاريخ غلق سجل الترشحات يوم 27 مارس 2026.

كما أعلن القرار المشترك الثاني عن فتح مناظرة لانتداب 30 مساعدا استشفائيا جامعيا في طب الأسنان بمختلف الاختصاصات بكلية طب الأسنان بالمنستير، على أن يُغلق سجل الترشحات يوم الاثنين 23 مارس الجاري.

أما القرار المشترك الثالث فيقضي بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الصيدلة بكلية الصيدلة بالمنستير، حيث ستنطلق يوم 22 أفريل 2026 والأيام الموالية، وتم تخصيص 38 خطة في مختلف الاختصاصات.

وتندرج هذه الانتدابات في إطار دعم الإطارات الطبية الجامعية وتعزيز طاقة التأطير والتكوين بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية.