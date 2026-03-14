في أول تصريح له قبل لقاء الأهلي: هذا ما قاله مدرب الترجي..#خبر_عاجل

شدّد مدرب الترجي الرياضي التونسي بارتريس بومال على ضرورة كسب المباراة المرتقبة ضدّ النادي الاهلي المصري لحساب ذهاب ربع نهائي كأس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم، تفاديا لمطبّات مباراة العودة في القاهرة بعد اسبوع.

وأضاف الفنّي الفرنسي، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، كان خلالها مرفوقا باللاعب كسيلة بوعالية، خصّصت للحديث عن المباراة التي ستقام غدا الاحد بملعب رادس انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا ضد الاهلي المصري، أنه يعيش منذ منذ قدومه لتدريب الترجي على وقع ثنائية الضغظ والتحفيز من قبل الجماهير الغفيرة للفريق، مشيرا ان تدريب فريق بحجم الترجي وحمل الوانه والدفاع عن شعاره يعدّ مصدر فخر بالنسبة له.

ووجّه بومال رسالة طمأنة الى جماهير فريق باب سويقة بخصوص الجاهزية البدنية والصحية لكافة اللاعبين مشيرا الى ان هامش الاختيارات سيكون متاحا على مصراعيه.

وعرّج على وضعية يوسف المساكني قائلا إنه صعّد في نسق تحضيراته البدنية خلال الاسبوع الجاري، ملمّحا الى امكانية مشاركته في مباراة الغد سواء أساسيا او احتياطيا.

وأضاف مدرب الترجي أنه يثق تمام الثقة في قدرة المساكني على تقديم الاضافة في حال مشاركته في المباراة المرتقبة، على غرار مساهمته الهجومية الملموسة خلال الدقائق التي خاضها في دور المجموعات ضد سيمبا التنزاني بدار السلام.

وبخصوص خوض مباراة الاياب في القاهرة دون حضور الجمهور، شدّد الفني الفرنسي ان تركيزه منصبّ حاليا بشكل تامّ على مباراة الغد وان الحديث عن مباراة الاياب سابق لأوانه.

كما أكّد ان النتائج المتذبذبة للنادي الاهلي في البطولة المصرية مؤخرا لا تعدّ مقياسا لجاهزية الفريق في المسابقة القارية، ضاربا في ذلك مثال كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان اللذين ظهرا مؤخرا بنتائج وبمردود مهزوز نسبيا في البطولتين الاسبانية والفرنسية تواليا، لكنهما يظهران بثوب مختلف عندما يتعلّق الامر بمسابقة كأس رابطة الابطال الاوروبية.

ومن جهته، أعرب لاعب الترجي الرياضي كسيلة بوعالية عن جسامة المسؤولية التي تحدو كافة زملائه لخوض مباراة الغد، مشيرا الى ان مباراة بحجم ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية، ومواجهة كلاسيكية بحجم قمّة الترجي والاهلي لا تستحقّ مزيدا من التحفيز من قبل الاطار الفني، بل ان اللاعبين على أتم الجاهزية الذهنية والبدنية للظهور في أفضل صورة.

وعبّر الجناح الجزائري عن مدى سعادته بفترة الانتعاشة التي يمرّ بها مع هجوم الاحمر والاصفر، مشيرا الى رغبته العالية في استثمار هذه الانتعاشة في مباراة الغد سواء بالمساهمة التهديفية او بالتسجيل.