عاجل/ بلاغ هام من الترجي الرياضي لأحباءه..

دعا الترجي الرياضي التونسي أحباءه الذين سيَحضرون غدّا الأحد بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة مواجهة الأهلي المصري إلى تجنّب كلّ التجاوزات، والابتعاد عن إشعال الشماريخ أو رمي المقذوفات، لما قد يترتّب عن ذلك من عقوبات قد تحرم الفريق من حضور جماهيره في المباريات القادمة وتؤثّر حتمًا على حظوظه في المسابقة.

وذكّر الترجي الرياضي، في بلاغ له، بأنّ الفريق مُهدّد بأشدّ العقوبات من قبل الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم، سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبة اللعب دون حضور الجمهور، وذلك في صورة العودة إلى إشعال الشماريخ أو إلقاء مُختلف أنواع المقذوفات على أرضية الميدان خلال مبارياته ضمن النسخة الحالية من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.

وجاء في نصّ البلاغ: “بناءً على ذلك، وفي ظلّ عقوبات الويكلو التي سلّطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الفترة الأخيرة على عدد من الأندية، فإنّنا نحرص، في صورة التأهّل إن شاء الله إلى الدور نصف النهائي، على أن لا يُحرم فريقنا من جماهيره ومن دعمها الكبير ومساندتها الفعّالة في ما تبقّى من مباريات هذه المسابقة القارية”.