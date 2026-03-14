“الترجي والأهلي”.. نهائي مبكر في رادس! هل تنجح ”المكشخة” في حسم العبور قبل مواقعة الإياب..؟

تراجع في مبيعات السيارات الشعبية..

عاجل/ إيران تهدد بالهجوم على البنية التحتية للنفط التعاونة مع للولايات المتحدة في المنطقة..

سوق السيارات في تونس تسجل زيادة في حجم المبيعات بنسبة 7.5 بالمائة..

عاجل/ إصابة نظام رادار مطار الكويت بعد هجوم بطائرات مسيرة..

2026/03/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، إصابة نظام رادار المطار بعد تعرضه لهجوم بعدة طائرات مسيرة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، عبر المتحدث الرسمي عبدالله الراجحي، أنه في مساء اليوم (السبت) تعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة أصابت نظام رادار المطار، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وشددت الهيئة العامة للطيران المدني على حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.

 

“سكاي نيوز “

