تعديل محتمل لأسعار المحروقات والكهرباء في تونس إذا تواصلت الحرب..#خبر_عاجل

قال وزير التجارة الأسبق محمد المسليني، السبت 14 مارس، إن الدولة قد تلجأ إلى تعديل الأسعار إذا تواصلت الحرب بين إيران والاحتلال وأمريكا.

وأوضح المتحدث أن التعديل قد يشمل أسعار الطاقة والكهرباء والمواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن بعض الدول بدأت في تطبيق هذا القرار على غرار مصر، وأن الزيادة في أسعار المحروقات قد تصل الى 10 بالمائة أو أكثر على حد تقديره.

ولفت المسليني،في تصريح لاذاعة ديوان أف أم إلى أن هناك آلية معتمدة لدى وزارة الطاقة، وهي كلما يتغير السعر لمدة 3 أشهر مستقرة تعدّل الوزارة سواء بالتخفيض او بالترفيع في أسعار المحروقات عند البيع.

وتابع أن موارد التنمية قد تذهب لتغطية العجز، وبالتالي ستكون هناك ندرة في تزويد السوق فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية، قائلا “وارد نرجعوا للصف على الخبز وغيرو وتكون هناك لهفة”.

ولاحظ أن الطلب أصبح متزايدا على السوق من أجل ضمان مخزون احتياطي من المواد الاستهلاكية لان الحرب قد تدوم أكثر، مع تسجيل ارتفاع مشط للمواد الطاقية ولكلفة التأمين مما سينتج عن ذلك ارتفاع في كلفة النقل وفق قوله.