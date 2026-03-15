عاجل/ ترامب يكشف: “إيران تريد هدنة لكن..”

2026/03/15

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران أبدت استعدادها للتفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، لكنه أكد أن الولايات المتحدة غير مستعدة لإبرام اتفاق في الوقت الحالي لأن الشروط المطروحة “ليست جيدة بما يكفي”.

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة “ان بي سي” أن أي اتفاق محتمل يجب أن يكون “قويا جدا”، مشيرا إلى أن أحد الشروط الرئيسية سيكون تخلي إيران الكامل عن طموحاتها النووية.

وفي السياق نفسه، أكد ترامب أن الضربات الأميركية على جزيرة خرج الإيرانية “دمرت معظم الجزيرة”، مضيفا أن واشنطن قد توجه ضربات إضافية إذا لزم الأمر.

كما أعلن أن الولايات المتحدة تعمل مع دول عدة على خطة لتأمين مضيق هرمز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن عددا من الدول أبدى استعداده للمشاركة في حماية الممر البحري الحيوي.

وقال إن الولايات المتحدة “ستقوم بتمشيط المضيق بقوة” لضمان استمرار تدفق النفط، دون أن يؤكد ما إذا كانت البحرية الأميركية ستبدأ مرافقة السفن التجارية في المضيق.

 

 

“سكاي نيوز “

