عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمطاردة وقتل نتنياهو..

توعد الحرس الثوري الإيراني الأحد بمطاردة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وقتله، مع دخول الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومها السادس عشر.

وقال الحرس على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز” إنه “إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله بكل قوة”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه استهدف بالصواريخ قوات أميركية في قاعدة في محافظة الخرج السعودية.

وقال الحرس إن القاعدة تستخدم لتجهيز “مقاتلات إف-35 وإف-16” وتحوي أماكن لتخزين طائرات التزويد بالوقود.

وفي حين لم يصدر أي تأكيد سعودي لهذا الهجوم، قالت وزارة الدفاع في المملكة في وقت سابق إنها اعترضت ست صواريخ بالستية “أطلقت باتجاه محافظة الخرج”.

وكانت السعودية أعلنت اعتراض صواريخ ومسيّرات أطلقت باتّجاه القاعدة في خضم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتؤوي السعودية، حليفة الولايات المتحدة، قوات أميركية، وهي تعرّضت مرارا لهجمات إيرانية، بما في ذلك ضربات ضد قطاعها النفطي.

وسبق أن دانت السلطات السعودية هجمات إيران ضد جاراتها الخليجية.

