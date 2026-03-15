عاجل/ وزير خارجية إيران يحسمها: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء سفن هؤلاء..

2026/03/15

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، امس السبت، أن مضيق هرمز “مفتوح” للملاحة البحرية، لكنه “مغلق فقط أمام الناقلات والسفن المملوكة لأعدائنا، أولئك الذين يهاجموننا، ولحلفائهم”.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة “MS Now”: “في الواقع، مضيق هرمز مفتوح. إنه مغلق فقط أمام الناقلات والسفن المملوكة لأعدائنا. أولئك الذين يهاجموننا وحلفائهم. أما البقية فيمكنهم المرور بحرية”.

وأشار الوزير إلى أن المخاوف التي تساور الدول بشأن سلامة الملاحة في المنطقة “لا تتعلق بإيران”.

جاء هذا التوضيح بعد أيام من تصريح المرشد الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي، الخميس، بأن المضيق يجب أن يظل مغلقا كورقة ضغط في النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى إرسال سفن حربية إلى المضيق.

وقد أدى التوقف شبه الكامل للملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، حيث تجاوز خام برنت 119 دولارا للبرميل الاثنين الماضي، وقفزت أسعار الغاز الأوروبي بأكثر من 100% منذ نهاية فيفري.

