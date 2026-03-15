عاجل/ أول رد من اليابان على طلب ترامب ارسال سفن عسكرية لتأمين مضيق هرمز..

ردت اليابان على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال سفن عسرية من أجل تأمين مضيق هرمز، الذي عطلته إيران في خضم الحرب.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية، أفادت مصادر في وزارة الخارجية أن طوكيو “تتخذ قراراتها بنفسها، ولن ترسل سفنا لمجرد طلب ترامب ذلك”.

كما أضافت مصادر في وزارة الدفاع اليابانية أن البلاد قد “تواجه قرارات صعبة بشأن أي نشر لقوات الدفاع الذاتي، مثل ضرورة تقييم شرعية الإجراءات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران”.

وقالت المصادر إنه “نظرا لقلة التفاصيل، يتعين على طوكيو مراقبة التطورات عن كثب، مثل ما إذا كانت واشنطن ستقدم طلبات محددة في القمة المقبلة”.

ومن المقرر أن تبدأ رئيسة وزراء اليابان تاكائيتشي سانائيه زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستغرق 4 أيام بدءا من الأربعاء، تشمل لقاء قمة مع ترامب.

وقد يناقش خلال الزيارة، طلب واشنطن من طوكيو بإرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، وفق هيئة الإذاعة اليابانية.

والسبت حض ترامب دولا أخرى على إرسال سفن حربية لتأمين مضيق هرمز.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته “تروث سوشال”، أن “دولا عدة سترسل سفنا حربية، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا”.

وتابع: “نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة بحيث لا يظل مضيق هرمز مهددا من دولة مقطوعة الرأس”.

وأكد ترامب في وقت لاحق أنه “على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تتولى أمر هذا الممر، وسنقدم مساعدة كبيرة”.

وتسببت الضربات الإيرانية بتوقف شبه تام لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكان ترامب أعلن الجمعة أن البحرية الأميركية ستبدأ “قريبا جدا” مرافقة ناقلات النفط لعبور المضيق الحيوي، مهددا باستهداف منشآت نفطية إيرانية إذا استمرت طهران في عرقلة الملاحة.

