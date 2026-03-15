استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة برصاص الاحتلال..#خبر_عاجل

استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلان ورجل، فجر اليوم (الأحد) برصاص وحدات خاصة صهيونية استهدفت مركبة في بلدة طمون جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر محلية.

وأوضحت الجمعية في بيان أن طواقمها تسلمت جثامين الأربعة من المركبة التي أطلق عليها الرصاص، فيما نقلت طفلين آخرين مصابين بجروح من السيارة نفسها.

وقالت مصادر محلية في البلدة إن الشهداء هم من عائلة واحدة، بعدما أصيبوا جميعاً بأعيرة نارية في الرأس، وهم: علي خالد صايل بني عودة (37 عاماً)، وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عاماً)، إضافة إلى طفليهما محمد علي خالد بني عودة (5 أعوام) وعثمان علي خالد بني عودة (6 أعوام ).

وأضافت المصادر إن الوحدات الخاصة كانت تلاحق شابين في أحد أحياء البلدة، قبل أن تطلق النار بكثافة على المركبة التي كانت تمر في المنطقة.

وتشهد بلدة طمون ومناطق أخرى في طوباس عمليات اقتحام شبه يومية من قبل الجيش الصهيوني، شملت فجر اليوم اقتحامات لمنازل في بلدتي اليامون وقباطية بمحافظة جنين المجاورة، حيث نفذت قوات إسرائيلية مداهمات واعتقالات لعدد من الشبان.

ويأتي الحادث في سياق تصعيد مستمر للعنف في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووثقت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) استشهاد أكثر من 1060 فلسطينياً بنيران صهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال هذه الفترة، بينهم عشرات الأطفال. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الصهيوني حول الحادث.