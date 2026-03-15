عاجل/ الجيش الإسرائيلي يشن موجة غارات واسعة على إيران.. وطهران ترد بالصواريخ..

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، بدء موجة غارات واسعة على غرب إيران لاستهداف بنى تحتية إيرانية، الأمر الذي ردت عليه طهران بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه إيلات، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بتفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب وإيلات وجنوبي إسرائيل.

وأفاد موقع “واي نت” الإسرائيلي الإخباري بأن هناك 10 صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل. وقد اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية بعضها، بينما سقط باقي الصواريخ في مناطق مفتوحة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في البداية.

وتعهد الحرس الثوري الإيراني بـ”مطاردة وقتل” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليس مستعداً لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، قائلاً إن الشروط المطروحة ليست جيدة بما فيه الكفاية بعد.

وفيما تحدث إعلام إيراني عن قصف استهدف مواقع في أصفهان صباح اليوم، أعلن الحرس الثوري أنه أطلق 10 صواريخ باليستية في الهجمات الأخيرة ضد إسرائيل ومصالح أميركا، مؤكداً أن تلك الهجمات ستتواصل.

