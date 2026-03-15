عاجل/ الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام والحكام المساعدين..

اعلنت الادارة الوطنية للتحكيم في بلاغ صادر اليوم الاحد على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك عن جملة من العقوبات في حق عدد من الحكام والحكام المساعدين.

وقالت الادارة الوطنية للتحكيم ان هذه العقوبات جاءت “بعد الاستماع لعدد من الحكام ومعاينة مردودهم في المباريات في مختلف الرابطات والمستويات وبالاستناد على تقارير المقيمين والمراقبين”.

واضافت ان مدة الايقاف تحتسب من تاريخ ادارة المباراة.

وجاءت هذه العقوبات على النحو الآتي :

– ايقاف نشاط حكم النخبة سيف الدين الورتاني والمساعد الدولي ايمن اسماعيل لمدة شهر واحد.

-ايقاف نشاط حكم النخبة امير العيادي لمدة شهر واحد.

– ايقاف نشاط حكم النخبة خليل الجريء لمدة اسبوعين.

– ايقاف نشاط حكم النخبة منتصر الطالبي لمدة شهر.

-ايقاف نشاط الحكم الدولي نضال باللطيف لمدة شهر واحد.

– ايقاف نشاط حكم النخبة حسام بن ساسي لمدة شهر.

– ايقاف نشاط حكم النخبة حسام بالحاج علي الى غاية اخر الموسم.

-ايقاف نشاط الحكم نزار الرياحي لمدة شهر.

– ايقاف نشاط الحكم امير الحرشاني لمدة شهرين.

-ايقاف نشاط الحكم الفرجاني بن منى لمدة شهر واحد.

– ايقاف نشاط الحكم الشاذلي الشرفي لمدة شهر واحد.

– ايقاف نشاط الحكم ايهاب بن كيلاني والحكم المساعد مالك العسيلي لمدة شهر واحد.

-ايقاف نشاط الحكم المساعد احمد نويرة واحالة ملفه على انظار المكتب الجامعي.

– ايقاف نشاط الحكم ريان التاغورتي واحالة ملفه على انظار المكتب الجامعي.