قبل لقاء الترجي الليلة: هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري..

قال ياس ثوروب مدرب النادي الاهلي المصري إن فريقه يتطلّع لخوض مباراة متميّزة ضد الترجي الرياضي التونسي لحساب ذهاب مسابقة رابطة الابطال الإفريقية لكرة القدم، مشيرا الى ان حوارا في قيمة مباراة تجمع بين الترجي والاهلي لا يستحق مزيدا من التقديم، معتبرا إياها قمة كلاسيكية قارية بين قطبين من اقطاب الكرة في القارة السمراء.

وأضاف الفنيّ الدنماركي، خلال الندوة الصحفة التي انعقدت السبت لتقديم مباراة التي ستقام غدا بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة العاشرة ليلا، إن قدره كمدرّب أن يعيش تحت وطأة الضغط، مشيرا الى انه يتوخى استراتيجية تطويع هذا الضغط وتحويله الى عامل ايجابي يبثّه الى لاعبيه، خاصة خلال المواعيد الكبرى.

وأوضح خلال اللقاء الاعلامي، الذي كان خلاله مرفوقا بقائد النادي الاهلي وحارس مرماه محمد الشناوي، ان لاعبيه مدركون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، خاصة في ظل وضعية خاصة يعيشها الفريق المصري عقب النتائج المتذبذبة في البطولة المحلية.

وأوضح ان لاعبيه تدربوا بشكل جيد مشيرا الى انه أتمّ بمعية بقية أعضاء الجهاز التدريبي لفريقه وضع كافة اللمسات تحسّبا للمباراة التي من المنتظر أن تشهد حضورا جماهريا كبيرا لمساندة أصحاب الارض، على عكس مباراة الاياب التي سيكون خلالها فريقه محروما من مساندة جماهيره العريضة بسبب العقوبة التي سّلطها عليه الاتحاد الافريقي.

ومن جهته، بيّن محمد الشناوي انه متعود بالحضور المكثف لجماهير الترجي وبأجواء ملعب حمادي العقربي برادس، بحكم خوضه عددا هاما من المباريات السابقة ضد الترجي في مسابقة رابطة الابطال، مشيرا الى ان النادي الاهلي يعيش فترة انتقالية على مستوى الزاد البشري، لكن الثابت هو شعار الفريق وحجمه وثقله القاري كصاحب الرقم القياسي في حيازة التاج الافريقي في اثنتي عشرة مناسبة سابقة.

وبخصوص خوض مباراة الاياب في القاهرة دون حضور الجمهور، لم يخف قائد الفريق المصري أن الجماهير العريضة تعدّ الخزّان الذي يستمدّ منها الأهلي روحه ونفوذه الكروي، لكن هذا لا يعني ان غياب الجمهور سيعرقل مسيرة رفاقه في المسابقة القارية، موضّحا ان النادي الاهلي سبق وان تألق وفاز في مباريات دون سند جماهيري كما سبق وان حقق انتصارات وبطولات خارج قواعده ضد جماهير فرق منافسة بما في ذلك ضد الترجي في رادس بالذات.

وكشف محمد الشناوي ان المباراة ستكون فارقة لزميله محمد علي بن رمضان الذي سيخوض مواجهة “خاصة جدا” ضد فريقه السابق، مشيرا الى انه تحادث بمعية عدد من رفاقه الى زميلهم التونسي لشحذ معنوياته قبل اللقاء.