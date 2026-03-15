عاجل/ بعد الضجة حول ظهوره ب6 اصابع: نتنياهو يرد..

2026/03/15

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو يوم الأحد يدحض فيه ادعاءات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي زعمت ظهوره بستة أصابع في يده اليمنى خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي.

وظهر نتنياهو في الفيديو وهو في مقهى يحتسي مشروبا، حيث تعمد إظهار يديه أمام الكاميرا، مطالبا المتابعين بفحصهما بدقة للتأكد من زيف التقارير المتداولة.

وقال نتنياهو بنبرة ساخرة بينما كان يعرض كفيه بوضوح: “هل تريدون عد الأصابع؟ هل يمكنكم أن ترينا؟ ها هي، ها هي. هل رأيتم؟ جميل جدا”.

وكانت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع الأيام الماضية قد أثارت جدلا، حيث زعم مستخدمون وجود “إصبع زائد” في يد رئيس الوزراء.

 

 

“سكاي نيوز “

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn