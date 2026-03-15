عاجل/ اعتقال عشرات الأشخاص ​بتهمة تبادل معلومات حساسة مع الكيان الصهيوني..

⁠ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم الأحد ، أن عشرات الأشخاص المتهمين بتبادل معلومات حساسة مع الكيان الصهيوني اعتقلوا في عدة ‌مناطق في إيران، ‌في وقت تواصل فيه طائرات مقاتلة صهيونية وأمريكية ضرب أهداف جديدة في البلاد.

وأوردت ⁠وكالة أنباء تسنيم للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أن السلطات اعتقلت عشرين شخصا في شمال غرب إيران بتهمة محاولة ⁠التعاون مع الكيان الصهيوني

وفي شمال شرق إيران، وهي منطقة بقيت إلى حدّ كبير ⁠بمنأى عن الغارات الجوية، ذكرت الوكالة أنه جرى اعتقال عشرة أشخاص اليوم الأحد، ووجهت إلى بعضهم اتهامات بجمع معلومات عن مواقع حساسة وبنية تحتية اقتصادية.

ونقلت الوكالة عن فرع محلي لجهاز مخابرات الحرس الثوري قوله ، “في الوقت الذي يحاول فيه العدو الصهيوني والولايات المتحدة غزو إيران، فإنهما يعملان في الوقت نفسه على تحريك المرتزقة والجواسيس لتنفيذ ‌أعمال شغب بوصفها خطوة تالية”.

ونشرت شبكة أخبار الطلاب اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص احتجزوا في إقليم ⁠لورستان بغرب البلاد بتهمة “السعي إلى إثارة ‌البلبلة في الرأي العام”.

وصرح مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الصهيونية لرويترز الأسبوع الماضي أن الكيان بدأ مرحلة جديدة من هجومه على إيران، مستهدفا نقاط التفتيش الأمنية بناء على معلومات من مخبرين على الأرض.