مشاهدة مباراة الترجي الرياضي و الأهلى المصري …بث مباشر



يستضيف الترجي الرياضي نظيره Al Ahly SC مساء الأحد في مواجهة قوية لحساب ذهاب ربع نهائي CAF Champions League لموسم 2025-2026،.

ويسعى الفريق التونسي إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة، في حين يطمح الأهلي إلى العودة بنتيجة مريحة خارج الديار تُسهل مهمته في لقاء العودة.

موعد المباراة

تُقام المباراة يوم الأحد 15 مارس 2026، وتنطلق صافرة البداية:

الساعة 22:00 ليلاً بتوقيت تونس

الساعة 23:00 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة beIN Sports حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك سيتم نقل المباراة عبر:

beIN Sports HD 1

التعليق: Hassan Al Eidaroos

كيفية مشاهدة المباراة عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت من خلال تطبيق:

TOD

وهو التطبيق الرسمي التابع لشبكة beIN Sports لمشاهدة المباريات مباشرة عبر الهواتف الذكية والأجهزة الذكية.

كما يمكن للمشاهدين خارج المنطقة العربية استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة مثل NordVPN للوصول إلى البث.

