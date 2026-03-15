عاجل/ وصول 14 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد إجلائهم من لبنان..

وصل بعد ظهر اليوم الأحد الى مطار تونس قرطاج، 14 تونسيا، قادمين من العاصمة الأردنية عمان على متن الخطوط الملكية الأردنية، وذلك بعد إجلائهم من لبنان، الذي يشهد في الفترة الأخيرة أوضاعا أمنية حرجة الى جانب بلدان منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأفادت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية بية عبد الباقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ الوزارة اشتغلت على الملف، من خلال التواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان، والذين وجهوا نداءات لرئاسة الجمهورية من أجل إجلائهم وتأمين عودتهم إلى تونس.

وأكّدت عبد الباقي على أنّ رئاسة الجمهورية استجابت لطلبهم، وتولت وزارة الشؤون الخارجية تسهيل عودتهم عبر سفارة تونس في الأردن، التي قامت بدورها بتأمين عملية عبورهم من لبنان، مشيرة الى أن مصاريف العودة تكفل بها ديوان التونسيين بالخارج الذي قام باقتناء تذاكر السفر.

وأوضحت عبد الباقي أنه وقع تأمين عودة 14 تونسيا من جملة 100 مطلب عودة، في انتظار تأمين عودة البقية على دفعات عبر رحلات أخرى في قادم الأيام، مؤكدة بأن التنسيق جار لتوفير المقاعد الممكنة، مع كل من خطوط طيران الشرق الأوسط (اللبنانية) والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

يذكر أنّ عدد التونسيين المقيمين في لبنان يبلغ أكثر من 230 مواطناً، موزعين أساساً بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينتي “صور” و”صيدا” وبعض المناطق الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البعثة الدبلوماسية التونسية بلبنان، كانت أصدرت منذ اليوم الأوّل للاستهدافات بلاغاً، دعت فيه أفراد الجالية إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية في الغرض، فضلا عن تخصيص رقم هاتف للطوارئ وبريد إلكتروني لتلقي استفسارات أبناء الجالية وتقديم الإحاطة اللازمة لهم:

– الواتساب 00961.81.369.290

– الهاتف القار 00961.5.457.431 // 00961.5.457.430

– البريد الإلكتروني ambassadetunisieliban@gmail.com