إسرائيل تعلن ضرب أكثر من 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة..#خبر_عاجل

إسرائيل تعلن ضرب أكثر من 200 هدف في إيران خلال 24 ساعة

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن لديه “آلاف الأهداف” لقصفها في إيران.

وأكد الجيش الإسرائيلي في منشور على “إكس” أنه يواصل “استهداف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع في غرب ووسط إيران”.

وأضاف: “تم ضرب أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي في إيران شملت “مقرات يتواجد فيها جنود النظام الإيراني، وأنظمة دفاعية، ومواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة”.

ونفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأحد، صحة تقرير أفاد بأن إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية، بعد أكثر من أسبوعين على اندلاع الحرب التي شهدت هجمات متكررة من إيران وحزب الله.

وكان موقع سيمافور الإخباري الأميركي قد نقل، السبت، عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها تعاني نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية للصواريخ الباليستية.

سكاي نيوز