رابطة أبطال إفريقيا : الترجي يكسب الفصل الأول من حواره مع الأهلي في انتظار التأكيد في القاهرة

حقق الترجي الرياضي التونسي فوزا مهما على الأهلي المصري بهدف دون رد مساء الأحد على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقدم فريق باب سويقة مباراة عالية المستوى من حيث الانضباط التكتيكي والروح القتالية خصوصا في الشوط الثاني ليخرج بانتصار مستحق بفضل ركلة جزاء حولها الجزائري محمد أمين توغاي إلى هدف في الدقيقة 73.

وسيتوجه شيخ الأندية التونسية إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في مباراة الإياب المقررة يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي بداية من الساعة التاسعة مساء بأفضلية معنوية مع تحول ضغط المقابلة هذه المرة على لاعبي الأهلي الذين سيفتقدون دعم جماهيرهم بسبب العقوبة المفروضة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ودخل الأهلي المباراة بمحاولة الاستحواذ على الكرة عبر تبادل التمريرات القصيرة في وسط الميدان ثم بناء الهجمات تدريجيا عبر الرواقين من خلال تحركات محمد هاني وأحمد زيزو في الجهة اليمنى ومحمود تريزيغيه في الجهة اليسرى. في المقابل، اختار الترجي اللعب بكتلة منظمة وانتشار جيد فوق الميدان مع السعي بالخصوص إلى استغلال سرعة البوركيني جاك ديارا في الجهة اليسرى والقوة البدنية للفرنسي فلوريون دانهو في المحور الهجومي.

وجاءت أولى فرص اللقاء في الدقيقة 11 عندما توغل دانهو من الجهة اليمنى وكسب حواره المباشر مع المدافع ياسر إبراهيم قبل أن يسدد من زاوية ضيقة غير أن الحارس مصطفى شوبير نجح في إبعاد الكرة بقدمه. وسرعان ما رد الأهلي الفعل بواسطة أشرف بن شرقي الذي رفع عرضية نحو القائم الثاني في اتجاه محمود تريزيغيه لكن محمد أمين بن حميدة كان في المكان المناسب وقطع الكرة إلى ركنية (17) ثم توغل تريزيغيه نفسه بالكرة انطلاقا من منتصف الملعب قبل أن يطلق تصويبة قوية من خارج المنطقة تألق الحارس بشير بن سعيد في تحويلها إلى ركنية كاد على إثرها يوسف بلعمري أن يباغت دفاع الترجي عندما هيأ لنفسه مساحة للتسديد لكن كرته القوية مرت فوق المرمى (22).

ومع تقدم الدقائق، غابت الحلول الهجومية عن الفريقين في ظل حرص كل منهما على تأمين الواجبات الدفاعية في المقام الأول تفاديا لقبول أي هدف لينحصر اللعب في أغلب الفترات في وسط الميدان مع بعض المحاولات المحتشمة من الجانبين. وانتظر الترجي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليصنع أخطر فرصه بعدما تسرب ديارا ومرر كرة على طبق لدانهو أمام المرمى إلا أن الحارس مصطفى شوبير تدخل بردة فعل مميزة وأنقذ شباكه من هدف محقق (45+4) ليعود الفريقان إلى حجرات الملابس على نتيجة التعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر المدرب الفرنسي للترجي الرياضي باتريس بوميل باقحام الثنائي الموريتاني ابراهيم كايتا مكان محمد دراغر والايفواري عبد الرحمان كوناتي عوضا عن معز بن الحاج علي لمنح أكثر توازن على الآداء الدفاعي وإضفاء مزيد من الحيوية على مستوى التنشيط الهجومي.

وضغط الترجي نسبيا على دفاع الأهلي لكنه افتقد اللمسة الحاسمة في الأمتار الأخيرة كما ظهر في محاولة يان ساس الذي قطع الكرة في وسط الميدان وانطلق بسرعة نحو محور الدفاع المصري إلا أن تسديدته كانت ضعيفة لتصل بسهولة إلى الحارس مصطفى شوبير (58). وفي محاولة لتعزيز الهجوم، أقحم المدرب باتريس بوميل ورقة هجومية جديدة بإدخال الجزائري كسيلة بوعالية بدلا من ديارا للاستفادة من مهاراته الفردية وقدرته على خلق الثغرات عبر التحركات السريعة على الرواق.

وبعد ذلك، سدد أشرف بن شرقي كرة قوية أبعدها الحارس بشير بن سعيد الذي تصدى أيضا لضربة رأسية من إمام عاشور (65). وفي الدقيقة 73، تدخل الحكم السنغالي عيسى سي بعد دعوته من غرفة “الفار” للتحقق من وجود خطأ من محمد هاني على كسيلة بوعالية ليحتسب بعد معاينة اللقطة والكرة المشتركة بين اللاعبين ركلة جزاء حولها الجزائري محمد أمين توغاي إلى هدف وسط فرحة هستيرية لجماهير الأحمر والأصفر.

ومنح بوعالية الترجي عمقا هجوميا واضحا وشكلت تحركاته السريعة خطورة كبيرة على دفاع الأهلي حيث كان وراء فرصة سانحة ليان ساس بعد أن رفع عرضية متقنة لم يتمكن البرازيلي من استغلالها بشكل جيد فسدد الكرة فوق المرمى رغم موقعه المثالي (81).

وحاول الأهلي من جهته خلق بعض الفرص خصوصا بعد إشراك مروان عطية وحسين الشحات الذي كاد أن يباغت دفاع الترجي عندما تلقى تمريرة في القائم الثاني وحاول تسديد الكرة نحو المرمى إلا أن محمد أمين بن حميدة تصدى له بوضع جسمه لتحويل الكرة إلى ركنية (89) بينما شكل دخول المخضرم يوسف المساكني في الدقائق الأخيرة متنفسا لزملائه إذ ساعد على الاستحواذ على الكرة وكسب بعض المخالفات واستهلاك الوقت لتنتهي المباراة بفوز هام للترجي الرياضي بهدف دون رد.

تشكيلتا الفريقين

الترجي الرياضي / بشير بن سعيد – حمزة الجلاصي عوضه محمد بن علي (77) – محمد أمين توغاي – محمد أمين بن حميدة – محمد دراغر عوضه ابراهيما كايتا (46) – حسام تقا – اوغبيلو – معز بن الحاج علي عوضه عبد الرحمان كوناتي (46) – جاك ديارا عوضه كسيلة بوعالية (63) – يان ساس عوضه يوسف المساكني (83) – فلوريون دانهو

الاهلي المصري / مصطفى شوبير – محمد هاني – ياسر ابراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري – اليو ديانغ – أحمد كوكا عوضه مروان عثمان – حازم إمام – أشرف بن شرقي عوضه مروان عطية (77) – محمود تريزيغيه عوضه حسين الشحات (87) – أحمد سيد زيزو