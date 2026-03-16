عاجل/ هذا موعد تقلص فاعلية المنخفض الجوي الذي تشهده تونس..

أفاد الأُستاذ المُبرّز في الجُغرافيا والباحث في المُناخ، عامر بحبة، اليوم الإثنين، بأنّ “الأمطار ستكون اليوم غزيرة بعد الظهر في الشمال الغربي خاصّة في جندوبة”، مشيراً إلى أنّ “الأمطار تتواصل اللّيلة وصباح الغد وستكون على طول السواحل الشرقيّة انطلاقاً من العاصمة في اتجاه سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، مدنين وتطاوين”.

وأوضح بحبة، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “المنخفض الجوي سيبدأ عشيّة اليوم في التوجّه نحو الأجواء الليبيّة، وسيكون مصحوباً بكتل ممطرة”. وبالنسبة لبقيّة أيام الأسبوع، قال بحبة إنّ “الأمطار ستتواصل على طول السواحل الشرقيّة، وستتقلّص تدريجيّاً بابتعاد المنخفض الجوي نهائيّاً يوم الأربعاء”، مشيراً إلى أنّ “طقس يوميْ الخميس والجمعة سيتّسم بالإستقرار عموماً مع إمكانيّة حدوث بعض التقلبات الجويّة في بعض المناطق في شمال تونس”.

ولفت بحبة إلى أنّ “الثلوج تساقطت في عدّة مناطق في ولاية القصرين، يوم أمس، على غرار جبل الشعانبي وعين جنان، ومرتفعات مكثر، والسلوم”، مشيراً إلى أنّ “الليلة الماضية شهدت نزول كميات هامة بعدد من المناطق”.