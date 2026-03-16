المكشخة تكسر عقدة الأهلي في رادس.. تصريحات ما بعد المباراة..

وضع الترجي الرياضي التونسي قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه الثمين على ضيفه الأهلي المصري بهدف دون رد، في ذهاب ربع النهائي الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس. ولم تكن النتيجة مجرد انتصار رقمي، بل مثّلت كسرًا لسلسلة سلبية استمرت لست مباريات عجز فيها “شيخ الأندية التونسية” عن هز شباك “المارد الأحمر” أو الفوز عليه.

بوميل: أنجزنا نصف المهمة والسحر في الجمهور

أعرب الفرنسي باتريس بوميل، مدرب الترجي، عن فخره بالروح التي أظهرها لاعبوه، مشددًا في الوقت ذاته على أن التأهل لم يُحسم بعد. وقال بوميل: “أنجزنا 50% فقط من المهمة. كان من الضروري كسر الإحصائيات السلبية التي لاحقتنا أمام الأهلي مؤخرًا، وقد نجحنا في ذلك بفضل التماسك والتركيز”.

ولم يفوت بوميل الفرصة للإشادة بالأجواء الجماهيرية، واصفًا تجربته الأولى أمام مدرجات ممتلئة بـ”السحرية”، ومؤكدًا أن الدعم الجماهيري كان الدافع الأساسي للفريق في اللحظات الحرجة من المباراة، بانتظار “الفصل الثاني” في القاهرة الذي يتطلب جاهزية قصوى.

ثوروب: “الفار” حسم اللقاء وثقتنا في العودة كبيرة

من جانبه، أبدى الدنماركي جيس ثوروب، مدرب الأهلي، تحفظه على الطريقة التي حُسمت بها المباراة، مشيرًا إلى أن قرار الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو (VAR) قلب الموازين. وأوضح ثوروب: “المباراة كانت متوازنة للغاية، لكن ركلة الجزاء غيرت كل شيء. كنت أعتقد أننا سنحصل على ركلة جزاء لصالح إمام عاشور، لكن القرار جاء عكسيًا”.

ورغم الهزيمة، بدا ثوروب واثقًا من قدرة فريقه على قلب الطاولة في لقاء الإياب بعد ستة أيام، قائلًا: “لقد خسرنا جولة ولدينا فرصة أخرى في القاهرة. نثق في قدراتنا تمامًا، وسواء لعبنا بحضور جماهيري مكثف أو بدونه، فإن هدفنا هو الفوز وخطف بطاقة العبور”.

بينما يرحل الترجي إلى مصر محملًا بأسبقية الهدف المعنوي والثمين، يتسلح الأهلي بخبرته التاريخية في “ريمونتادا” المواعيد الكبرى، ليبقى الحوار التونسي المصري مفتوحًا على كافة الاحتمالات في موقعة الإياب.